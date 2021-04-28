Шарипзянов рассказал, кому посвятил победу в финале Кубка Гагарина

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился эмоциями от победы в финале Кубка Гагарина-2021 над ЦСКА (1:0 в шестом матче, 4-2 в серии).

— Покка блокировал, Емелин блокировал, они столько блокировали. Смотрел за ними и знал, насколько они помогают, потому что после игры смотришь, если у тебя больше блокированных бросков — в основном команда выигрывает. Это очень важный компонент. Конечно, не как голы, но тоже очень важный.

— Когда вы поверили, что Кубок Гагарина реален?

— Если честно, даже момента такого не было. Последний момент такой — я посмотрел на табло, там две секунды. Я думал больше, потом смотрю — все радуются. И все. Вот тогда только наверно пришло осознание — вот он кубок рядом.

— В этом плей-офф защитники «Авангарда» действовали результативно. Что вы кушали?

— Да ничего, все то же самое (смеется). Просто знали, как играет соперник, знали, что защитники будут открыты. Нападающие отдавали хорошие пасы, а нам оставалось только бросать и забивать.

— Наиль Якупов сказал, что сабантуй в Нижнекамске будет огненный.

— Да, надеюсь. Я не знаю, как с этим все делается, дадут кубок или не дадут. Но я бы хотел его свозить в Нижнекамск.

— Кому посвящаете победу?

— Скоро в моей семье прибавление, поэтому будущему сыну.

— Михаил Сергачев еще не поздравлял?

— Он мне каждый матч пишет. Я благодарен ему очень. Он выиграл сам недавно кубок и знает, какие это эмоции. Он за вторым сейчас пойдет, плей-офф скоро начнется.

— Что скажете об информационной войне против «Авангарда», связанной с Алексеем Емелиным?

— Да, это самое из всех таких сложных моментов. Там столько подливали. Старался на это не обращать внимание. Столько гадостей писали. Ну ничего страшного.

(Михаил Зислис)