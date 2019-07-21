Шарипзянов рад приходу Фазлеева в "Нефтехимик"

Защитник "Нефтехимика" Дамир Шарипзянов рассказал, как он себя чувствует на старте предсезонной подготовки.

– Тяжеловато, но надо через это сейчас пройти, - цитирует официальный сайт "Нефтехимика" Шарипзянова. - Надо вспомнить все – руки, ноги, катание… Потом, когда начнется чемпионат, будет легче.

– У вас новый тренер по физподготовке, да и тренерский штаб серьезно изменился. Какие-то другие требования?

– Да, тренировки, я считаю, кардинально изменились, много нового и интересного делаем сейчас. Чуть побольше бега стало. Занятия нравятся и это идет нам на пользу.

– Команда тоже сильно обновилась. По прошлому году вы были одним из лучших в линии защиты. Чувствуете на себе какую-то ответственность как лидер обороны?

– Да, конечно. Но в каждый раз нужно начинать заново доказывать все заново. Все мы на равных условиях. К тому же, у нас сейчас очень много опытных игроков, за плечами которых большие достижения. Я смотрю за ними, учусь у них и стараюсь быть лучше.

– Радель Фазлеев приехал недавно. Тоже в АХЛ поиграл. Вы с ним общались в Америке?

– Да, мы с ним на молодежном чемпионате мира были вместе. Он мой хороший друг. Очень приятно, когда друзья играют с тобой в одной команде. ​