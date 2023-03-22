Шарипзянов: «Серия идет до четырех побед, так что не нужно расслабляться»
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ, 3-0) в третьем матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина.
«Не знаю, можно назвать этот матч ключевым или нет, но, естественно, 2:1 и 3:0 в серии — это разные вещи. Здорово, что вышли, выиграли и показали хорошую игру. К сожалению, пропустили гол сразу же после меньшинства, но хорошо, что не сдались. И у Вити Сведберга сегодня 1+1, хорошо влился в игру, показал себя, молодец, он нам очень помогает. Рад, что у него все хорошо получается, надеюсь, и дальше вам будет помогать команде.
Серия идет до четырех побед, так что не нужно расслабляться. «Металлург» — хорошая команда, мы будем продолжать, стараться работать на команду. Хорошо вести 3:0 в серии, но нужна ещё одна победа, и она будет самой трудной. У «Магнитки» много мастеров, они будут стараться играть, никто не хочет уступать. Так что мы будем выходить и работать с удвоенной силой, чтобы выиграть эту четвертую игру», — цитирует Metaratings.ru Шарипзянова.
Четвертый матч между командами пройдет 23 марта в Магнитогорске. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|2 - 1
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
|3 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|22.03
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|- : -
|22.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -