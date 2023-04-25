Шарипзянов продлил контракт с «Авангардом»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов подписал новый контракт с командой, сообщает пресс-служба омского клуба.

Новое соглашение с 27-летним защитником рассчитано на 3 года.

В прошедшем сезоне на счету Шарипзянова 25 (8+17) очков за «Авангард» в 80 матчах регулярки и плей-офф КХЛ.