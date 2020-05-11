Шарипзянов пришел в «Авангард» за Кубком Гагарина

Экс-хоккеист «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов стал первым защитником, пополнившим состав «Авангарда» в нынешнем межсезонье.

— Почему контракт с «Авангардом» вы заключили на три года?

— Я вообще сторонник «длинных» контрактов: можно спокойно в городе снять квартиру, разместиться, обжиться, -цитирует игрока официальный сайт омичей. — Опять же летом не надо вещи туда-сюда перевозить. Я бы хотел все эти три года отыграть в «Авангарде»: помочь команде, быть лидером, как был и в «Нефтехимике». Естественно, это будет намного труднее, потому что «Авангард» — сильная команда, идет всегда в топе. Ну и сидеть, грубо говоря, я тоже не собираюсь. Буду стараться, все эти три года показывать тот хоккей, за который меня взяли. Стараться выигрывать кубки, быть еще лучше, чем я был в Нижнекамске. Думаю, конкуренция будет очень большой: в «Авангарде» много хороших защитников, нападающих, вратарская линия тоже хорошая. Буду вкладываться в хоккей по-максимуму.

— Судя по вашей результативности, вы можете помочь в атаке. Но у Боба Хартли зачастую от защитника требуется прежде всего обороняться, а остальное — потом. Вам придется перестраивать свою игру?

— Сам понимаю, что защитник, в первую очередь — это оборона. Если ты хорошо обороняешься, то у тебя будет возможность и атаковать, идти вперед. Ну, а если ты будешь плохо обороняться — ты не сможешь в атаке играть. Так что и я сам знаю, и меня учили, что оборона для защитника — это прежде всего «ноль сзади». Самое первое правило: ловить шайбу зубами, руками, хоть как не дать сопернику забить, а потом отобрать шайбу, отдать ее нападающему и в случае хорошей атаки можно подключиться, найти лазейку. Но, опять же, забивать и отдавать передачи — не самое главное для защитника, хотя тоже хорошо. Однако оборона прежде всего, поэтому я не думаю, что мне придется пересматривать свою игру. Много очков набрал в неравных составах, поэтому буду стараться играть в большинстве. В этом случае защитник «дирижирует» шайбой, начинает атаки и играет на синей линии — отдает передачи и бросает, а там нападающие в основном закрывают вратаря. Поэтому либо залетит, либо в кого-то попадет. Думаю, перестраиваться не придется, просто нужно будет играть еще мобильнее, быстрее, жестче и помогать нападающим. Нападающие в «Авангарде» все высокого калибра, буду стараться соответствовать им и делать свою работу.

— В общении с Хартли проблем не будет, английский знаете? Уже общались с ним?

— Думаю, вообще не будет никаких проблем в общении с Хартли. Я свободно разговариваю по-английски, понимаю. Какие-то очень сложные слова, термины могу не до конца понять, но переспрошу, и мне объяснят на более понятном языке. Боб уже звонил мне: мы познакомились, пообщались, опять же, поговорили про этот вирус, который всем уже порядком надоел. Он очень сильно обрадовал меня, когда позвонил, можно сказать, проявил инициативу. Было очень приятно! Когда я уже официально стал игроком «Авангарда» — написал мне, поздравил, и я сказал, что уже скорее хочу начать работу с ним и с его тренерским штабом.

— Какие ожидания от нового сезона?

— Только самые большие, только Кубок Гагарина. Хочу только выигрывать, бороться в плей-офф, пятые-шестые-седьмые игры, накал страстей, полные трибуны — это то, чего я жду. Всегда, когда приезжали к «Авангарду», то чувствовалась, как болельщики поддерживают команду. Ну и в «Нефтехимике» очень неплохо поддерживали. Ожидания — биться за сезон, за команду, стараться выигрывать каждый матч с этой группой ребят, делать все и помогать друг другу. Опять-таки, как уже говорил, чемпионство выигрывает команда. Нужно сплотиться и идти к единой цели. Тогда у нас все будет хорошо. Ну и свою игру тоже нужно улучшать: я еду в «Авангард» не сидеть в третьей-четвертой паре, а становиться лидером. В хорошей команде всегда будет конкуренция, есть хорошие защитники, тот же Покка. Видел, что он сделал очень много блокшотов: это очень полезный компонент для защитника, и я буду стараться не отставать, также блокировать и упрощать задачу нашим голкипером. Чем больше ты поймаешь на себя — тем меньше бросков будет в створ. Хочу играть и в неравных составах, в большинстве и меньшинстве, но, опять же, это еще нужно доказать. Очень много хороших ребят, которые могут и там, и там сыграть, просто нужно выходить и с первого дня тренировок доказывать, что я достоин этого места в составе, достоин играть в такой хорошей команде, и не просто играть, а стараться быть таким же лидером, каким был в Нижнекамске. Тянуть ребят за собой и самому тянуться к старшим ребятам. Очень много старших, которые и в НХЛ поиграли, и добились довольно высоких результатов. Буду смотреть за некоторыми из них, наблюдать, как они готовятся и играют. Да и я уже тоже не двадцатилетний парень, который приехал и не знает, что ему делать, тоже уже профессионал. Буду делать свою работу максимально хорошо. Думаю, это то, чего требует Кубок Гагарина.