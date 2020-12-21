Нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович рассказал о приглашении в тренировочный лагерь «Нью-Джерси».

В нынешнем сезоне Шарангович сыграл за «Динамо» в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 25 (17+8) очков при полезности «+11». На данный момент он входит в топ-5 снайперов лиги.

— Сначала немного нервничал. Приглашение от «Нью-Джерси» отчасти было неожиданным, — приводит слова Шаранговича пресс-служба «Динамо». — У нас была договоренность, что меня могут вызвать в расположение клуба. Просто все развивалось так быстро. Очень рад, что мне дают шанс попасть в команду НХЛ, это моя мечта с детства. И я становлюсь ближе к этому, ставлю задачу пробиться в сильнейшую лигу мира.

— О чем говорил с тренерами, игроками?

— Буду очень скучать по команде. Особенно по Шейну Принсу, с которым постоянно играл в тройке нападения. С ним было очень приятно находиться и на льду, и за пределами площадки. Как более опытный игрок он постоянно подсказывал, помогал дельными советами и просто заряжал хорошим настроением. Он сказал, что немного расстроен из-за моего отъезда. Но мы будем переписываться. Франсис Паре похвалил, говорил, что достоин того, чтобы попасть в НХЛ. Все желали удачи, желали, чтобы пробился в основную команду.

— Чувствуешь, в чем добился прогресса за эти четыре месяца?

— Больше всего прибавил в уверенности. Тренерский штаб доверял, у меня было много игрового времени, выходил во всех спецбригадах.

— И капитанскую нашивку доверили.

— Это тоже повлияло. Каждый раз надо было показывать свою лучшую игру, давать пример молодым партнерам, чтобы они так же себя проявляли.

— Если бы не отъезд в Северную Америку, мог бы побороться за звание лучшего бомбардира. Да еще установить клубный рекорд минского «Динамо» по количеству голов в КХЛ за один сезон среди воспитанников белорусского хоккея.

— Этот показатель мог перекрыть еще раньше. Партнеры создавали для меня очень много моментов. Где-то не хватало везения, исполнения. Но все равно рад, что провел такой игровой отрезок. За рекордами не гонюсь. Хочется развиваться, помогать команде и двигаться к своей мечте. А рекорды... Еще будет время их установить.

— Готов к тренинг-кэмпу?

— Конечно. Была игровая практика, плюс тренер по ОФП Адриан Вальво составлял качественную программу тренировок, летом заложили хорошую функциональную базу, на льду чувствовал себя уверенно. В этом плане тоже прибавил. Агент говорит, что представители «Нью-Джерси» следили за моей игрой в «Динамо» и хорошо отзывались.