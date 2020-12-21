Шарангович отправится в тренировочный лагерь «Нью-Джерси»

Нападающий Егор Шарангович покинет минское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

В свете скорого старта сезона в НХЛ «Нью-Джерси» воспользовался ранее достигнутой договоренностью и отозвал в свой состав нападающего. В ближайшее время хоккеист отправится в США.

22-летний хоккеист выступал за белорусский клуб на правах аренды.

В нынешнем сезоне Шарангович сыграл за минское «Динамо» в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 25 (17+8) очков при полезности «+11».

На данный момент он входит в топ-5 снайперов лиги.