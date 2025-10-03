Шараканов рассказал, как в «Динамо» реагируют на слухи про уход Кудашова

Защитник московского «Динамо» Магомед Шараканов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, как реагируют игроки на слухи про увольнение главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова.

«Стараемся на такое в принципе не обращать внимания. Наша задача — выходить на лед, тренироваться под руководством Алексея Николаевича и играть друг за друга», — сказал Шараканов «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», главный тренер «Динамо» Кудашов на грани отставки. Руководством клуба рассматривается несколько кандидатур, в числе которых фигурируют Роман Ротенберг и Зинэтула Билялетдинов.

Бело-голубые набрали 11 очков за 10 матчей и находятся на восьмой строчке таблицы Западной конференции КХЛ.

Денис Клесарев