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Шанхайские Драконы — Динамо: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию 5 ноября 2026

«Шанхайские Драконы» — «Динамо»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки «Шанхайских Драконов».
Фото ХК «Шанхайские Драконы»

«Шанхайские Драконы» и «Динамо» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 5 ноября. Матч пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 19:30. СКА Арена (Санкт-Петербург)
Шанхай Дрэгонс
Динамо М

Следить за ключевыми событиями встречи «Шанхайские Драконы» — «Динамо» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажут телеканалы KHL и KHL Prime, сайт КХЛ и плтаформа «Кинопоиск» по платной подписке. На обоих каналах эфир начнется в 19.20 мск, за десять минут до стартового вбрасывания.

«Шанхайские Драконы» в предыдущей игре победили «Северсталь» (3:1). Ранее команда обыграла «Салават Юлаев» (3:2).

Московское «Динамо» последний матч провело. Бело-голубые на выезде разгромили минское «Динамо» (4:0).

КХЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости Континентальной хоккейной лиги в актуальном виде.

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1 Металлург Мг 25 18 7 38
2 Нефтехимик 25 13 12 29
3 Авангард 22 12 10 26
4 Амур 23 12 11 25
5 Барыс 24 12 12 25
6 Салават Юлаев 24 12 12 25
7 Автомобилист 23 11 12 25
8 Адмирал 23 11 12 25
9 Трактор 24 10 14 24
10 Ак Барс 25 11 14 24
11 Сибирь 25 9 16 22
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 24 17 7 35
2 ЦСКА 23 17 6 35
3 Торпедо НН 22 14 8 31
4 Спартак 24 13 11 30
5 Шанхай Дрэгонс 22 14 8 30
6 Северсталь 24 13 11 28
7 Динамо М 26 10 16 25
8 СКА 22 11 11 23
9 Динамо Мн 24 8 16 23
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