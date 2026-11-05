«Шанхайские Драконы» — «Динамо»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Шанхайские Драконы» и «Динамо» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 5 ноября. Матч пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Шанхайские Драконы» — «Динамо» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажут телеканалы KHL и KHL Prime, сайт КХЛ и плтаформа «Кинопоиск» по платной подписке. На обоих каналах эфир начнется в 19.20 мск, за десять минут до стартового вбрасывания.

«Шанхайские Драконы» в предыдущей игре победили «Северсталь» (3:1). Ранее команда обыграла «Салават Юлаев» (3:2).

Московское «Динамо» последний матч провело. Бело-голубые на выезде разгромили минское «Динамо» (4:0).

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