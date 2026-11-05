«Шанхайские Драконы» — «Динамо»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
«Шанхайские Драконы» и «Динамо» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 5 ноября. Матч пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Шанхайские Драконы» — «Динамо» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Прямую трансляцию покажут телеканалы KHL и KHL Prime, сайт КХЛ и плтаформа «Кинопоиск» по платной подписке. На обоих каналах эфир начнется в 19.20 мск, за десять минут до стартового вбрасывания.
«Шанхайские Драконы» в предыдущей игре победили «Северсталь» (3:1). Ранее команда обыграла «Салават Юлаев» (3:2).
Московское «Динамо» последний матч провело. Бело-голубые на выезде разгромили минское «Динамо» (4:0).
КХЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости Континентальной хоккейной лиги в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|18
|7
|38
|2
|Нефтехимик
|25
|13
|12
|29
|3
|Авангард
|22
|12
|10
|26
|4
|Амур
|23
|12
|11
|25
|5
|Барыс
|24
|12
|12
|25
|6
|Салават Юлаев
|24
|12
|12
|25
|7
|Автомобилист
|23
|11
|12
|25
|8
|Адмирал
|23
|11
|12
|25
|9
|Трактор
|24
|10
|14
|24
|10
|Ак Барс
|25
|11
|14
|24
|11
|Сибирь
|25
|9
|16
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|24
|17
|7
|35
|2
|ЦСКА
|23
|17
|6
|35
|3
|Торпедо НН
|22
|14
|8
|31
|4
|Спартак
|24
|13
|11
|30
|5
|Шанхай Дрэгонс
|22
|14
|8
|30
|6
|Северсталь
|24
|13
|11
|28
|7
|Динамо М
|26
|10
|16
|25
|8
|СКА
|22
|11
|11
|23
|9
|Динамо Мн
|24
|8
|16
|23
|10
|Сочи
|24
|8
|16
|16
|11
|Лада
|24
|5
|19
|15
|9.11
|19:00
|Северсталь – Лада
|- : -
|9.11
|19:00
|Ак Барс – Торпедо НН
|- : -
|9.11
|19:30
|ЦСКА – Сибирь
|- : -
|9.11
|19:30
|СКА – Спартак
|- : -