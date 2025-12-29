«Шанхай Дрэгонс» заключил просмотровый контракт с Каблуковым

«Шанхай Дрэгонс» объявил о заключении просмотрового контракта с нападающим Ильей Каблуковым.

37-летний хоккеист будет выступать за китайскую команду под 29-м игровым номером.

Сезон-2024/25 Каблуков провел в «Авангарде». Также в КХЛ он играл за московское «Динамо», СКА, «Торпедо», «Спартак» и «Атлант». На счету форварда 1027 матчей в лиге с учетом плей-офф, в которых он набрал 197 (64+133) очков.

«Шанхай Дрэгонс» с 39 очками после 38 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.