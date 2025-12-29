«Шанхай Дрэгонс» заключил просмотровый контракт с Каблуковым
«Шанхай Дрэгонс» объявил о заключении просмотрового контракта с нападающим Ильей Каблуковым.
37-летний хоккеист будет выступать за китайскую команду под 29-м игровым номером.
Сезон-2024/25 Каблуков провел в «Авангарде». Также в КХЛ он играл за московское «Динамо», СКА, «Торпедо», «Спартак» и «Атлант». На счету форварда 1027 матчей в лиге с учетом плей-офф, в которых он набрал 197 (64+133) очков.
«Шанхай Дрэгонс» с 39 очками после 38 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Источник: https://t.me/shadragons/26260
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|18
|14
|4
|29
|2
|Барыс
|17
|10
|7
|20
|3
|Нефтехимик
|17
|9
|8
|20
|4
|Амур
|17
|9
|8
|19
|5
|Салават Юлаев
|18
|9
|9
|19
|6
|Ак Барс
|17
|9
|8
|19
|7
|Авангард
|15
|8
|7
|16
|8
|Сибирь
|17
|6
|11
|15
|9
|Адмирал
|16
|6
|10
|15
|10
|Автомобилист
|16
|6
|10
|14
|11
|Трактор
|16
|6
|10
|14
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|16
|13
|3
|26
|2
|Локомотив
|16
|12
|4
|24
|3
|Северсталь
|17
|11
|6
|24
|4
|Торпедо НН
|16
|10
|6
|21
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Шанхай Дрэгонс
|15
|9
|6
|20
|7
|Динамо Мн
|17
|6
|11
|17
|8
|СКА
|15
|8
|7
|17
|9
|Динамо М
|19
|7
|12
|16
|10
|Лада
|17
|2
|15
|9
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|6
Результаты / календарь
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
|20.10
|19:00
|СКА – Автомобилист
|- : -
|20.10
|19:30
|Локомотив – Нефтехимик
|- : -
|20.10
|19:30
|Динамо М – Сибирь
|- : -
Новости