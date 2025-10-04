«Шанхай Дрэгонс» — «Трактор»: трансляция матча КХЛ онлайн
«Шанхай Дрэгонс» и «Трактор» сыграют в чемпионате КХЛ 4 октября
«Шанхай Дрэгонс» и «Трактор» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 4 октября. Матч пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу показывают онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Кроме того, жители Челябинская могут смотреть игру на канале «ОТВ».
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Шанхай Дрэгонс» — «Трактор» можно в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Шанхай Дрэгонс» провел 9 игр, набрал 12 очков и занимает четвертое место место на «Западе». У «Трактора» — 11 игр, 13 очков и пятая строчка в Восточной конференции.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|2
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|18
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Ак Барс
|11
|5
|6
|11
|7
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|10
|3
|7
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|12
|8
|4
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Спартак
|11
|5
|6
|13
|5
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|6
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|7
|СКА
|11
|5
|6
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|6
|11
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|10
|Сочи
|10
|4
|6
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|4.10
|14:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|4.10
|17:00
|
Шанхай Дрэгонс – Трактор
|- : -
