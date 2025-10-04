«Шанхай Дрэгонс» и «Трактор» сыграют в чемпионате КХЛ 4 октября

«Шанхай Дрэгонс» и «Трактор» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 4 октября. Матч пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

4 октября, 17:00. СКА Арена Шанхай Дрэгонс Трактор

В прямом эфире встречу показывают онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Кроме того, жители Челябинская могут смотреть игру на канале «ОТВ».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Шанхай Дрэгонс» — «Трактор» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Шанхай Дрэгонс» провел 9 игр, набрал 12 очков и занимает четвертое место место на «Западе». У «Трактора» — 11 игр, 13 очков и пятая строчка в Восточной конференции.

