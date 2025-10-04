«Шанхай Дрэгонс» обыграл «Трактор», Вагнер, Попугаев и Спунер набрали по 3 очка

«Шанхай Дрэгонс» на своем льду победил «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

У хозяев в основное время дублем и результативной передачей отметился Остин Вагнер, также по голу забили Борна Рендулич и Райан Спунер, который набрал 3 (1+2) очка. Никита Попугаев записал на свой счет три голевые передачи.

У челябинцев шайбы забросили Григорий Дронов, Андрей Никонов, Пьеррик Дюбе и Михаил Григоренко.

В овертайме гол забил Ник Меркли.

«Шанхай Дрэгонс» одержал третью победу подряд и с 14 очками вышел на третье место в таблице Западной конференции. «Трактор» с 14 баллами идет пятым на «Востоке». Челябинская команда потерпела третье поражение кряду.