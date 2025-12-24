«Шанхай Дрэгонс» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Шанхай Дрэгонс» и «Спартак» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 24 декабря. Матч пройдет на льду «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Шанхай Дрэгонс» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Драконы набрали 36 очков в 36 матчах и занимают девятое место в Западной конференции. Красно-белые с 44 очками в 38 играх идут на шестой строчке «Запада».