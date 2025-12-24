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«Шанхай Дрэгонс» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Шанхай Дрэгонс» и «Спартак» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 24 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Шанхай Дрэгонс» и «Спартак» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в среду, 24 декабря.
Фото ХК «Шанхай Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» и «Спартак» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 24 декабря. Матч пройдет на льду «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Шанхай Дрэгонс» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Драконы набрали 36 очков в 36 матчах и занимают девятое место в Западной конференции. Красно-белые с 44 очками в 38 играх идут на шестой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.
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1 Металлург Мг 18 14 4 29
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