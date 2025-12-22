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«Шанхай Дрэгонс» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Шанхай Дрэгонс» и «Спартак» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 22 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Шанхай Дрэгонс» примет «Спартак» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 22 декабря.
Фото ХК «Шанхай Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» примет «Спартак» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 22 декабря. Матч пройдет в спортивном комплексе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
22 декабря, 19:30. СКА Арена (Санкт-Петербург)
Шанхай Дрэгонс
Спартак

Следить за ключевыми событиями игры «Шанхай Дрэгонс» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканалах KHL Prime, КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Драконы набрали 36 очков в 35 матчах и занимают девятое место в Западной конференции. Красно-белые с 42 очками в 37 играх идут на седьмой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Шанхай Дрэгонс» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 13 4 27
2 Барыс 16 10 6 20
3 Нефтехимик 16 9 7 20
4 Салават Юлаев 17 9 8 19
5 Амур 16 8 8 17
6 Ак Барс 16 8 8 17
7 Сибирь 17 6 11 15
8 Автомобилист 15 6 9 14
9 Авангард 14 7 7 14
10 Трактор 15 6 9 13
11 Адмирал 15 5 10 13
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 15 12 3 24
2 Локомотив 15 11 4 22
3 Северсталь 16 10 6 22
4 Торпедо НН 15 10 5 21
5 Спартак 16 9 7 20
6 Шанхай Дрэгонс 14 8 6 18
7 Динамо Мн 16 6 10 17
8 СКА 15 8 7 17
9 Динамо М 18 6 12 14
10 Лада 16 2 14 8
11 Сочи 14 3 11 6
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17.10 10:00 Амур – Салават Юлаев 3 : 4
17.10 13:30 Сибирь – Барыс 0 : 1
17.10 17:00 Сочи – Локомотив - : -
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