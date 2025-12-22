«Шанхай Дрэгонс» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Шанхай Дрэгонс» и «Спартак» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 22 декабря

«Шанхай Дрэгонс» примет «Спартак» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 22 декабря. Матч пройдет в спортивном комплексе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

22 декабря, 19:30. СКА Арена (Санкт-Петербург) Шанхай Дрэгонс Спартак

Следить за ключевыми событиями игры «Шанхай Дрэгонс» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканалах KHL Prime, КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Драконы набрали 36 очков в 35 матчах и занимают девятое место в Западной конференции. Красно-белые с 42 очками в 37 играх идут на седьмой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Шанхай Дрэгонс» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс