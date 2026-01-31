«Шанхай Дрэгонс» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ
«Шанхай Дрэгонс» победили «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Уайет Калинюк, Владимир Кузнецов (дубль) и Борна Рендулич (дубль). У гостей забили Дмитрий Кагарлицкий и Тимур Хафизов.
«Шанхай Дрэгонс» с 47 очками после 51 игры занимают девятое место в таблице Западной конференции. «Сочи» в 49 встречах набрал 37 очков и идет на 10-м месте.
В следующем матче «Шанхай Дрэгонс» 3 февраля примет «Авангард», «Сочи» 1 февраля сыграет на выезде с «Локомотивом».
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|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
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|0
|0
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|2
|Динамо Мн
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|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
|5.09
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|Спартак – Торпедо НН
|- : -
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|Ак Барс – Сибирь
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|00:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|00:00
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|00:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
|5.09
|00:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
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