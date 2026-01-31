«Шанхай Дрэгонс» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

«Шанхай Дрэгонс» победили «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Уайет Калинюк, Владимир Кузнецов (дубль) и Борна Рендулич (дубль). У гостей забили Дмитрий Кагарлицкий и Тимур Хафизов.

«Шанхай Дрэгонс» с 47 очками после 51 игры занимают девятое место в таблице Западной конференции. «Сочи» в 49 встречах набрал 37 очков и идет на 10-м месте.

В следующем матче «Шанхай Дрэгонс» 3 февраля примет «Авангард», «Сочи» 1 февраля сыграет на выезде с «Локомотивом».