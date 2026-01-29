«Сочи» победил «Шанхай Дрэгонс»

«Сочи» на выезде одержал победу над «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей шайбы забросили Илья Сушко и Павел Дедунов, ассистентский дубль на счету Тимура Хафизова. У хозяев гол забил Ник Меркли.

Команды провели второй матч подряд — 26 января победу одержал клуб из Шанхая (6:2).

«Сочи» прервал серию из четырех поражений подряд и с 37 очками занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» с 45 очками — на девятой строчке.