СКА в гостях победил «Шанхай Дрэгонс»

СКА в гостях обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

В составе гостей шайбы забросили Марат Хайруллин, Егор Савиков, Николай Голдобин, Сергей Плотников и Брендан Лайпсик. У хозяев отличились Кирилл Рассказов и Ник Меркли.

СКА с 53 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» с 43 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем матче СКА 16 января примет «Сочи». «Шанхай Дрэгонс» 17 января встретится на выезде с «Локомотивом».