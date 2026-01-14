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СКА в гостях победил «Шанхай Дрэгонс»

Анастасия Пилипенко

СКА в гостях обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

В составе гостей шайбы забросили Марат Хайруллин, Егор Савиков, Николай Голдобин, Сергей Плотников и Брендан Лайпсик. У хозяев отличились Кирилл Рассказов и Ник Меркли.

СКА с 53 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» с 43 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем матче СКА 16 января примет «Сочи». «Шанхай Дрэгонс» 17 января встретится на выезде с «Локомотивом».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
14 января, 19:30. СКА Арена (Санкт-Петербург)
Шанхай Дрэгонс
СКА
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