СКА в гостях победил «Шанхай Дрэгонс»
СКА в гостях обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.
В составе гостей шайбы забросили Марат Хайруллин, Егор Савиков, Николай Голдобин, Сергей Плотников и Брендан Лайпсик. У хозяев отличились Кирилл Рассказов и Ник Меркли.
СКА с 53 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» с 43 баллами располагается на девятой строчке.
В следующем матче СКА 16 января примет «Сочи». «Шанхай Дрэгонс» 17 января встретится на выезде с «Локомотивом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|18
|7
|38
|2
|Нефтехимик
|24
|13
|11
|29
|3
|Барыс
|22
|12
|10
|25
|4
|Ак Барс
|24
|11
|13
|24
|5
|Авангард
|21
|11
|10
|24
|6
|Амур
|21
|11
|10
|23
|7
|Салават Юлаев
|23
|11
|12
|23
|8
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|9
|Автомобилист
|21
|10
|11
|22
|10
|Сибирь
|24
|9
|15
|21
|11
|Трактор
|22
|9
|13
|21
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|23
|17
|6
|35
|2
|Локомотив
|22
|16
|6
|32
|3
|Шанхай Дрэгонс
|22
|14
|8
|30
|4
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|5
|Спартак
|23
|12
|11
|28
|6
|Северсталь
|24
|13
|11
|28
|7
|Динамо М
|25
|10
|15
|25
|8
|Динамо Мн
|22
|8
|14
|22
|9
|СКА
|21
|10
|11
|21
|10
|Сочи
|23
|7
|16
|14
|11
|Лада
|23
|4
|19
|13
Результаты / календарь
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
|5.11
|16:30
|Авангард – ЦСКА
|2 : 1 ОТ
|5.11
|17:00
|Металлург Мг – Нефтехимик
|8 : 1
|5.11
|19:30
|Сочи – Северсталь
|1 : 4
|5.11
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Динамо М
|2 : 3
Новости