«Шанхай Дрэгонс» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» обыграла «Шанхай Дрэгонс» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей голы забили Антон Косолапов и Вячеслав Лещенко. У хозяев отличился Спенсер Фу.

«Сибирь» набрала 60 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхай Дрэгонс» с 54 очками располагается на девятой строчке «Запада».

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