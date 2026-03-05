«Сибирь» обыграла «Шанхай Дрэгонс» и прервала четырехматчевую серию поражений

«Сибирь» на выезде победила «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1. Игра проходила в Шанхае (Китай).

У гостей отличились Антон Косолапов и Вячеслав Лещенко, за хозяев гол забил Спенсер Фу.

«Сибирь» прервала четырехматчевую серию поражений и с 60 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхай Дрэгонс» с 54 очками идет девятым на «Западе».

Следующий матч новосибирская команда проведет 7 марта на выезде против «Ак Барса», а «драконы» в этот же день примут «Барыс».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

5 марта, 14:30. Oriental Sports Center (Шанхай) Шанхай Дрэгонс Сибирь

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