«Шанхай Дрэгонс» и «Сибирь» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 5 марта

«Шанхай Дрэгонс» и «Сибирь» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 5 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Восточный спортивный центр» в Шанхае (Китай). Начало — в 14.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Шанхай Дрэгонс» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

5 марта, 14:30. Oriental Sports Center (Шанхай) Шанхай Дрэгонс Сибирь

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканалах КХЛ ТВ и KHL Prime, официальном сайте КХЛ. Жители Новосибирска могут смотреть игру на телеканале «ОТС» (начало эфира — в 18.30 по местному времени).

«Шанхай Дрэгонс» набрал 54 очка в 61 матче и занимает девятое место в Западной конференции. Китайская команда не смогла выйти в плей-офф КХЛ сезона 2025/2026.

«Сибирь» с 58 очками в 61 игре идет на восьмой строчке «Востока».

Матч пройдет в рамках проекта KHL World Games.

Матч «Шанхай Дрэгонс» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс