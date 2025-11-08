«Шанхай Дрэгонс» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

8 ноября «Шанхай Дрэгонс» и «Северсталь» встретились в FONBET чемпионате КХЛ. Матч в Санкт-Петербурге закончился победой гостей — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

8 ноября, 17:00. СКА Арена (Санкт-Петербург) Шанхай Дрэгонс Северсталь

КХЛ-2025/26: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей