Дубль Думбадзе принес «Северстали» победу над «Шанхай Дрэгонс»

«Северсталь» на выезде обыграла «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У гостей дубль оформил Давид Думбадзе, еще по голу забили Иван Подшивалов и Руслан Абросимов. У хозяев заброшенными шайбами отметились Кевин Лабанк и Трой Джозефс.

«Северсталь» набрала 32 очка и вышла на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» с 26 очками занимает седьмую строчку.

10 ноября череповчане на выезде сыграют против ЦСКА, а китайская команда в этот же день проведет гостевой матч с московским «Динамо».