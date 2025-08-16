«Шанхай Дрэгонс» подписал Спунера, Попугаева, Меркли, Кареева и Сомерби
«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью игроками.
Китайская команда подписала соглашения с нападающими Райаном Спунером, Никитой Попугаевым, Ником Меркли, а также с защитником Дойлом Соммерби и вратарем Андреем Кареевым.
33-летний Спунер в сезоне-2024/25 провел за «Авангард» 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 39 (8+31) очков, также на его счету 3 (1+2) очка в 13 играх плей-офф.
У 26-летнего Попугаева 20 (13+7) очков в 38 играх за «Ладу».
28-летний Меркли за «Автомобилист» в прошлом сезоне провел 69 матчей в регулярном чемпионате, набрав 20 (11+9) очков, и 7 игр в плей-офф, где у него 2 (1+1) набранных очка.
31-летний Соммерби выступает за китайскую команду с 2022 года. В сезоне-2024/25 он набрал 14 (5+9) очков в 52 матчах.
30-летний Кареев выступал в минувшем сезоне за минское «Динамо» и «Витязь», проведя в общей сложности 22 матча, одержав 9 побед и трижды сыграв на ноль при 92,1 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.30.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|22
|7
|46
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Амур
|27
|11
|16
|26
|8
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|9
|Адмирал
|26
|10
|16
|25
|10
|Салават Юлаев
|27
|10
|17
|23
|11
|Сибирь
|28
|8
|20
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Торпедо НН
|31
|19
|12
|41
|3
|Северсталь
|29
|20
|9
|40
|4
|Динамо Мн
|28
|18
|10
|39
|5
|Динамо М
|28
|16
|12
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|28
|14
|14
|31
|8
|ЦСКА
|29
|13
|16
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
|21.11
|17:30
|Барыс – Салават Юлаев
|- : -
|21.11
|19:00
|Нефтехимик – Ак Барс
|- : -