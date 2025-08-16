Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

16 августа, 13:41

«Шанхай Дрэгонс» подписал Спунера, Попугаева, Меркли, Кареева и Сомерби

Сергей Разин
корреспондент

«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью игроками.

Китайская команда подписала соглашения с нападающими Райаном Спунером, Никитой Попугаевым, Ником Меркли, а также с защитником Дойлом Соммерби и вратарем Андреем Кареевым.

33-летний Спунер в сезоне-2024/25 провел за «Авангард» 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 39 (8+31) очков, также на его счету 3 (1+2) очка в 13 играх плей-офф.

У 26-летнего Попугаева 20 (13+7) очков в 38 играх за «Ладу».

28-летний Меркли за «Автомобилист» в прошлом сезоне провел 69 матчей в регулярном чемпионате, набрав 20 (11+9) очков, и 7 игр в плей-офф, где у него 2 (1+1) набранных очка.

31-летний Соммерби выступает за китайскую команду с 2022 года. В сезоне-2024/25 он набрал 14 (5+9) очков в 52 матчах.

30-летний Кареев выступал в минувшем сезоне за минское «Динамо» и «Витязь», проведя в общей сложности 22 матча, одержав 9 побед и трижды сыграв на ноль при 92,1 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.30.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Кареев
Никита Попугаев
Райан Спунер
КХЛ
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
Читайте также
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Как развивается коррупционный скандал на Украине. Разбор
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко тайно поженились
Песков заявил об отсутствии согласия Киева на ведение переговоров по плану США
Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
WSJ сообщила о подготовке ЕС собственного плана мира для Украины
Популярное видео
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сибирь» в овертайме обыграла «Сокол» в товарищеском матче

Вратарь Кареев будет получать в «Шанхай Дрэгонс» 20 миллионов рублей в год
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 29 22 7 46
2 Авангард 27 17 10 37
3 Ак Барс 28 17 11 36
4 Автомобилист 30 16 14 35
5 Нефтехимик 29 15 14 31
6 Трактор 30 13 17 31
7 Амур 27 11 16 26
8 Барыс 28 10 18 25
9 Адмирал 26 10 16 25
10 Салават Юлаев 27 10 17 23
11 Сибирь 28 8 20 19
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 19 10 41
2 Торпедо НН 31 19 12 41
3 Северсталь 29 20 9 40
4 Динамо Мн 28 18 10 39
5 Динамо М 28 16 12 34
6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
7 Спартак 28 14 14 31
8 ЦСКА 29 13 16 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 26 7 19 19
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
21.11 17:30 Барыс – Салават Юлаев - : -
21.11 19:00 Нефтехимик – Ак Барс - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости