«Шанхай Дрэгонс» подписал Спунера, Попугаева, Меркли, Кареева и Сомерби

«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью игроками.

Китайская команда подписала соглашения с нападающими Райаном Спунером, Никитой Попугаевым, Ником Меркли, а также с защитником Дойлом Соммерби и вратарем Андреем Кареевым.

33-летний Спунер в сезоне-2024/25 провел за «Авангард» 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 39 (8+31) очков, также на его счету 3 (1+2) очка в 13 играх плей-офф.

У 26-летнего Попугаева 20 (13+7) очков в 38 играх за «Ладу».

28-летний Меркли за «Автомобилист» в прошлом сезоне провел 69 матчей в регулярном чемпионате, набрав 20 (11+9) очков, и 7 игр в плей-офф, где у него 2 (1+1) набранных очка.

31-летний Соммерби выступает за китайскую команду с 2022 года. В сезоне-2024/25 он набрал 14 (5+9) очков в 52 матчах.

30-летний Кареев выступал в минувшем сезоне за минское «Динамо» и «Витязь», проведя в общей сложности 22 матча, одержав 9 побед и трижды сыграв на ноль при 92,1 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.30.