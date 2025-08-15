«Шанхай Дрэгонс» подписал вратаря, двух защитников и двух нападающих
«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью игроками.
Китайский клуб пополнили вратарь Патрик Рибар, защитники Джейк Бишофф и Александр Брынцев, нападающие Павел Акользин и Гейдж Куинни.
31-летний словацкий вратарь Патрик Рибар подписал соглашение на два года. В сезоне-2024/25 он в 15 матчах за «Куньлунь» одержал 5 побед, его коэффициент надежности составил 3,31, а процент отраженных бросков — 90,5. Также словак сыграл в 12 матчах за «Спартак» (7 побед, коэффициент надежности 3,14, 90,8% отраженных бросков).
31-летний американский защитник Джейк Бишофф в сезоне-2024/25 играл за клуб АХЛ «Хендерсон». В 59 матчах набрал 21 (3+18) очко. В НХЛ на его счету 4 матча за «Вегас». Контракт с «Шанхай Дрэгонс» рассчитан на один год.
30-летний защитник Александр Брынцев подписал соглашение с китайским клубом на один год. В сезоне-2024/25 в 50 матчах за «Амур» он отметился 7 (1+6) очками при показателе полезности «-19».
34-летний нападающий Павел Акользин в сезоне-2024/25 играл за «Металлург» и СКА. В магнитогорском клубе у него 8 (5+3) очков в 34 матчах, в санкт-петербургском — 10 (7+3) в 6 матчах. Он подписал контракт с «Шанхай Дрэгонс» на два года.
30-летний американский форвард Гейдж Куинни в сезоне-2024/25 в 50 матчах за «Хендерсон» набрал 36 (9+27) очков. Его соглашение с клубом КХЛ рассчитано на один год.
7 августа «Куньлунь» сменил название на «Шанхай Дрэгонс» и теперь представляет не Пекин, а Шанхай. 13 августа китайский клуб КХЛ, который с нового сезона базируется в Санкт-Петербурге, объявил о назначении главного тренера. Им назначен канадец Жерар Галлан, а его помощником стал Майк Келли. Специалисты вместе доходили до финала Кубка Стэнли с «Вегасом», а также выигрывали чемпионат мира со сборной Канады.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|27
|10
|17
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
|20.11
|17:00
|Автомобилист – Металлург Мг
|- : -
|20.11
|17:00
|Трактор – Амур
|- : -
|20.11
|19:00
|Северсталь – Адмирал
|- : -
|20.11
|19:30
|Динамо М – Сибирь
|- : -
|20.11
|19:30
|Торпедо НН – Спартак
|- : -
|20.11
|19:30
|Динамо Мн – ЦСКА
|- : -