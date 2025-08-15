Хоккей
15 августа, 11:37

«Шанхай Дрэгонс» подписал вратаря, двух защитников и двух нападающих

Павел Лопатко

«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью игроками.

Китайский клуб пополнили вратарь Патрик Рибар, защитники Джейк Бишофф и Александр Брынцев, нападающие Павел Акользин и Гейдж Куинни.

31-летний словацкий вратарь Патрик Рибар подписал соглашение на два года. В сезоне-2024/25 он в 15 матчах за «Куньлунь» одержал 5 побед, его коэффициент надежности составил 3,31, а процент отраженных бросков — 90,5. Также словак сыграл в 12 матчах за «Спартак» (7 побед, коэффициент надежности 3,14, 90,8% отраженных бросков).

31-летний американский защитник Джейк Бишофф в сезоне-2024/25 играл за клуб АХЛ «Хендерсон». В 59 матчах набрал 21 (3+18) очко. В НХЛ на его счету 4 матча за «Вегас». Контракт с «Шанхай Дрэгонс» рассчитан на один год.

30-летний защитник Александр Брынцев подписал соглашение с китайским клубом на один год. В сезоне-2024/25 в 50 матчах за «Амур» он отметился 7 (1+6) очками при показателе полезности «-19».

34-летний нападающий Павел Акользин в сезоне-2024/25 играл за «Металлург» и СКА. В магнитогорском клубе у него 8 (5+3) очков в 34 матчах, в санкт-петербургском — 10 (7+3) в 6 матчах. Он подписал контракт с «Шанхай Дрэгонс» на два года.

Игроки &laquo;Куньлуня&raquo; перед игрой со&nbsp;СКА в&nbsp;матче регулярного чемпионата КХЛ.Почему провалился проект «Куньлуня», зачем нужен переезд и ребрендинг? Подробный анализ «СЭ»

30-летний американский форвард Гейдж Куинни в сезоне-2024/25 в 50 матчах за «Хендерсон» набрал 36 (9+27) очков. Его соглашение с клубом КХЛ рассчитано на один год.

7 августа «Куньлунь» сменил название на «Шанхай Дрэгонс» и теперь представляет не Пекин, а Шанхай. 13 августа китайский клуб КХЛ, который с нового сезона базируется в Санкт-Петербурге, объявил о назначении главного тренера. Им назначен канадец Жерар Галлан, а его помощником стал Майк Келли. Специалисты вместе доходили до финала Кубка Стэнли с «Вегасом», а также выигрывали чемпионат мира со сборной Канады.

Сергей Андронов, Павел Дедунов, Владимир Ткачев, Джесси Блэкер.СКА и «Авангард» разгружают платежку, Ткачев в «Магнитке», «Динамо» пытается вписаться под потолок. Таблица переходов КХЛ

Источник: ХК «Шанхай Дрэгонс»
Александр Брынцев
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
Павел Акользин
