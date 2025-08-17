«Шанхай Дрэгонс» подписал Бурмистрова, Тихомирова, Кузнецова, Кленденинга и Рендулича
«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью игроками: вратарем, защитником и тремя нападающими.
30-летний вратарь Андрей Тихомиров заключил соглашение на один год. В сезоне-2024/25 в 28 матчах регулярного чемпионата КХЛ за минское «Динамо» Тихомиров одержал 14 побед, его коэффициент надежности составил 2,48, а процент отраженных бросков — 89,8.
Также китайскую команду пополнил 33-летний нападающий Александр Бурмистров. Он подписал контракт на один год. В сезоне-2024/25 форвард в 8 матчах за московское «Динамо» не отметился результативными действиями.
27-летний нападающий Владимир Кузнецов будет играть за «Шанхай Дрэгонс» до 31 мая 2026 года. В сезоне-2024/25 он в 40 матчах за «Автомобилист» набрал 13 (6+7) очков.
32-летний американский защитник Адам Кленденинг в 61 матче за «Куньлунь» в сезоне-2024/25 набрал 22 (5+17) очка. Он будет играть за «Шанхай Дрэгонс».
Также китайский клуб до 31 мая 2026 года подписал контракт с 33-летним хорватским форвардом Борной Рендуличем. В сезоне-2024/25 в регулярном чемпионате за СКА и «Металлург» он в 30 матчах отметился 11 (3+8) очками.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|22
|7
|46
|2
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|3
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|30
|15
|15
|31
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Барыс
|29
|11
|18
|27
|8
|Амур
|27
|11
|16
|26
|9
|Адмирал
|26
|10
|16
|25
|10
|Салават Юлаев
|28
|10
|18
|23
|11
|Сибирь
|28
|8
|20
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Торпедо НН
|31
|19
|12
|41
|3
|Северсталь
|29
|20
|9
|40
|4
|Динамо Мн
|28
|18
|10
|39
|5
|Динамо М
|28
|16
|12
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|28
|14
|14
|31
|8
|ЦСКА
|29
|13
|16
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
|22.11
|14:30
|Металлург Мг – Адмирал
|- : -
|22.11
|17:00
|Сочи – Сибирь
|- : -
|22.11
|17:00
|Локомотив – Амур
|- : -
|22.11
|17:10
|Динамо Мн – Спартак
|- : -