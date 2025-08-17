«Шанхай Дрэгонс» подписал Бурмистрова, Тихомирова, Кузнецова, Кленденинга и Рендулича

«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью игроками: вратарем, защитником и тремя нападающими.

30-летний вратарь Андрей Тихомиров заключил соглашение на один год. В сезоне-2024/25 в 28 матчах регулярного чемпионата КХЛ за минское «Динамо» Тихомиров одержал 14 побед, его коэффициент надежности составил 2,48, а процент отраженных бросков — 89,8.

Также китайскую команду пополнил 33-летний нападающий Александр Бурмистров. Он подписал контракт на один год. В сезоне-2024/25 форвард в 8 матчах за московское «Динамо» не отметился результативными действиями.

27-летний нападающий Владимир Кузнецов будет играть за «Шанхай Дрэгонс» до 31 мая 2026 года. В сезоне-2024/25 он в 40 матчах за «Автомобилист» набрал 13 (6+7) очков.

32-летний американский защитник Адам Кленденинг в 61 матче за «Куньлунь» в сезоне-2024/25 набрал 22 (5+17) очка. Он будет играть за «Шанхай Дрэгонс».

Также китайский клуб до 31 мая 2026 года подписал контракт с 33-летним хорватским форвардом Борной Рендуличем. В сезоне-2024/25 в регулярном чемпионате за СКА и «Металлург» он в 30 матчах отметился 11 (3+8) очками.