Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

17 августа, 15:15

«Шанхай Дрэгонс» подписал Бурмистрова, Тихомирова, Кузнецова, Кленденинга и Рендулича

Павел Лопатко

«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью игроками: вратарем, защитником и тремя нападающими.

30-летний вратарь Андрей Тихомиров заключил соглашение на один год. В сезоне-2024/25 в 28 матчах регулярного чемпионата КХЛ за минское «Динамо» Тихомиров одержал 14 побед, его коэффициент надежности составил 2,48, а процент отраженных бросков — 89,8.

Также китайскую команду пополнил 33-летний нападающий Александр Бурмистров. Он подписал контракт на один год. В сезоне-2024/25 форвард в 8 матчах за московское «Динамо» не отметился результативными действиями.

27-летний нападающий Владимир Кузнецов будет играть за «Шанхай Дрэгонс» до 31 мая 2026 года. В сезоне-2024/25 он в 40 матчах за «Автомобилист» набрал 13 (6+7) очков.

32-летний американский защитник Адам Кленденинг в 61 матче за «Куньлунь» в сезоне-2024/25 набрал 22 (5+17) очка. Он будет играть за «Шанхай Дрэгонс».

Также китайский клуб до 31 мая 2026 года подписал контракт с 33-летним хорватским форвардом Борной Рендуличем. В сезоне-2024/25 в регулярном чемпионате за СКА и «Металлург» он в 30 матчах отметился 11 (3+8) очками.

Владимир Ткачев, Джошуа Ливо, Николай Голдобин и&nbsp;Жерар Галлан.«Авангард» избавился от Ткачева, «Салават» — от Ливо, «Спартак» — от Голдобина. Таблица переходов КХЛ

Источник: ХК «Шанхай Дрэгонс»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Адам Кленденинг
Александр Бурмистров
Андрей Тихомиров
Владимир Кузнецов
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
Борна Рендулич
Читайте также
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
Задержаны члены похищавшей участников СВО банды
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Пленный боец ВСУ поблагодарил ВС РФ за свое спасение
Суд арестовал экс-президента Бразилии Болсонару по подозрению в побеге
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Популярное видео
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • AnTaras

    А ведь так могут и собрать боевую команду. Интересно будет посмотреть.

    17.08.2025

    • «Металлург» выиграл FONBET Кубок Минска

    «Сибирь» обыграла «Динамо-Алтай» в товарищеском матче
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 29 22 7 46
    2 Ак Барс 29 18 11 38
    3 Авангард 27 17 10 37
    4 Автомобилист 30 16 14 35
    5 Нефтехимик 30 15 15 31
    6 Трактор 30 13 17 31
    7 Барыс 29 11 18 27
    8 Амур 27 11 16 26
    9 Адмирал 26 10 16 25
    10 Салават Юлаев 28 10 18 23
    11 Сибирь 28 8 20 19
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 29 19 10 41
    2 Торпедо НН 31 19 12 41
    3 Северсталь 29 20 9 40
    4 Динамо Мн 28 18 10 39
    5 Динамо М 28 16 12 34
    6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
    7 Спартак 28 14 14 31
    8 ЦСКА 29 13 16 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 26 7 19 19
    Результаты / календарь
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    22.11 14:30 Металлург Мг – Адмирал - : -
    22.11 17:00 Сочи – Сибирь - : -
    22.11 17:00 Локомотив – Амур - : -
    22.11 17:10 Динамо Мн – Спартак - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости