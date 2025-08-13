Галлан обратился к болельщикам «Шанхай Дрэгонс»: «Мы скоро увидимся с вами»

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан обратился к болельщикам команды перед началом сезона.

Ролик был опубликован в Telegram-канале китайского клуба.

«Я хотел бы поприветстововать наших болельщиков в Шанхае и в Санкт-Петербурге. Мы скоро увидимся с вами, сезон уже не за горами!» — сказал Галлан в ролике.

«Шанхай Дрэгонс» объявил о назначении 61-летнего канадца 13 августа. Контракт со специалистом рассчитан на два года.

Последним местом работы Галлана был «Рейнджерс» в сезоне-2022/23. До этого он также тренировал сборную Канады, «Вегас», «Флориду» и «Коламбус».