«Шанхай Дрэгонс» объявили об уходе тренера Немировски

«Шанхай Дрэгонс» объявили об уходе тренера Дэвида Немировски. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

49-летний канадец работал в штабе Жерара Галлана с августа 2025 года. Ранее он возглавлял «Барыс», «Сибирь», «Торпедо» и сборную Казахстана.

«Шанхай Дрэгонс» после 33 матчей набрали 36 очков и занимают девятое место в таблице Западной конференции.