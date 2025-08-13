«Шанхай Дрэгонс» объявил о назначении Галлана новым главным тренером команды

Канадец Жерар Галлан стал новым главным тренером «Шанхай Дрэгонс», сообщает пресс-служба клуба КХЛ.

Контракт рассчитан на два сезона. «СЭ» в июле сообщал, что 61-летний специалист возглавит китайский клуб.

Последним местом работы Галлана был «Рейнджерс» в сезоне-2022/23. До этого он также тренировал сборную Канады, «Вегас», «Флориду» и «Коламбус».

7 августа стало известно, что «Куньлунь» переименован в «Шанхай Дрэгонс».