«Шанхай Дрэгонс» обменял Эллиса в «Сочи»

«Шанхай Дрэгонс» объявил об обмене нападающего Макса Эллиса в «Сочи».

Китайский клуб получил за 25-летнего американца денежную компенсацию. Эллис подписал контракт с «Сочи» до конца сезона.

В этом сезоне, который является для форварда дебютным в КХЛ, на его счету 16 матчей и 4 гола. Ранее Эллис три года выступал за фарм-клуб «Торонто», а прошлый сезон провел в финском «Йукурите».