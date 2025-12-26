«Нефтехимик» обыграл «Шанхай Дрэгонс» и прервал серию из 5 поражений

«Нефтехимик» на выезде переиграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Никита Хоружев.

В основное время у гостей забили Артем Сериков, Андрей Белозеров и Матвей Надворный. У хозяев отличились Кирилл Рассказов, Кевин Лабанк и Владимир Кузнецов.

«Нефтехимик» (41 очко) прервал серию из пяти поражений подряд и занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» потерпел восьмое поражение в десяти последних матчах и идет девятым на «Западе» — 39 очков.