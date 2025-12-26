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«Нефтехимик» обыграл «Шанхай Дрэгонс» и прервал серию из 5 поражений

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Нефтехимик» на выезде переиграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Никита Хоружев.

В основное время у гостей забили Артем Сериков, Андрей Белозеров и Матвей Надворный. У хозяев отличились Кирилл Рассказов, Кевин Лабанк и Владимир Кузнецов.

«Нефтехимик» (41 очко) прервал серию из пяти поражений подряд и занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» потерпел восьмое поражение в десяти последних матчах и идет девятым на «Западе» — 39 очков.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
26 декабря, 19:30. СКА Арена (Санкт-Петербург)
Шанхай Дрэгонс
Нефтехимик
Источник: Таблица КХЛ
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КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 13 4 27
2 Барыс 16 10 6 20
3 Нефтехимик 16 9 7 20
4 Салават Юлаев 17 9 8 19
5 Амур 16 8 8 17
6 Ак Барс 16 8 8 17
7 Сибирь 17 6 11 15
8 Автомобилист 15 6 9 14
9 Авангард 14 7 7 14
10 Трактор 15 6 9 13
11 Адмирал 15 5 10 13
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 16 12 4 24
2 ЦСКА 15 12 3 24
3 Северсталь 16 10 6 22
4 Торпедо НН 15 10 5 21
5 Спартак 16 9 7 20
6 Шанхай Дрэгонс 14 8 6 18
7 Динамо Мн 16 6 10 17
8 СКА 15 8 7 17
9 Динамо М 18 6 12 14
10 Лада 16 2 14 8
11 Сочи 15 3 12 6
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17.10 10:00 Амур – Салават Юлаев 3 : 4
17.10 13:30 Сибирь – Барыс 0 : 1
17.10 17:00 Сочи – Локомотив 3 : 6
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