«Локомотив» пропустил четыре шайбы подряд и проиграл «Шанхай Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» на своем льду обыграл «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У китайского клуба два очка набрал Уильям Райлли (0+2), по шайбе забросили Райан Спунер, Райли Саттер, Максим Эллис и Дойл Сомерби. У ярославцев единственный гол на счету Александра Полунина.

В следующем матче «Шанхай Дрэгонс» на выезде сыграет с «Амуром» (15 сентября), «Локомотив» в гостях встретится с «Нефтехимиком» (14 сентября).

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Шанхай Дрэгонс» — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Полунин — 1 (Сергеев, Береглазов), 6:11 — 0:1. Спунер — 2 (Меркли, Душак), 28:31 — 1:1. Саттер — 1 (С. Фу, Валенцов), 41:39 — 2:1. Эллис — 3 (Кузнецов, Райлли), 55:28 — 3:1. Сомерби — 1 (п.в., Райлли), 57:30 — 4:1.

Вратари: Рибар — Исаев (56:30 — 57:30).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 25 (11+6+8) — 30 (7+18+5).

Судьи: Беляев, Светилов.

12 сентября. Санкт-Петербург. СКА Арена.