«Локомотив» пропустил четыре шайбы подряд и проиграл «Шанхай Дрэгонс»
«Шанхай Дрэгонс» на своем льду обыграл «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.
У китайского клуба два очка набрал Уильям Райлли (0+2), по шайбе забросили Райан Спунер, Райли Саттер, Максим Эллис и Дойл Сомерби. У ярославцев единственный гол на счету Александра Полунина.
В следующем матче «Шанхай Дрэгонс» на выезде сыграет с «Амуром» (15 сентября), «Локомотив» в гостях встретится с «Нефтехимиком» (14 сентября).
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Шанхай Дрэгонс» — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Голы: Полунин — 1 (Сергеев, Береглазов), 6:11 — 0:1. Спунер — 2 (Меркли, Душак), 28:31 — 1:1. Саттер — 1 (С. Фу, Валенцов), 41:39 — 2:1. Эллис — 3 (Кузнецов, Райлли), 55:28 — 3:1. Сомерби — 1 (п.в., Райлли), 57:30 — 4:1.
Вратари: Рибар — Исаев (56:30 — 57:30).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 25 (11+6+8) — 30 (7+18+5).
Судьи: Беляев, Светилов.
12 сентября. Санкт-Петербург. СКА Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
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|35
|75
|7
|Нефтехимик
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|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
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|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3