«Шанхай Дрэгонс» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

19 декабря «Шанхай Дрэгонс» дома сыграл с «Ладой» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч закончился победой команды из Тольятти — 4:2.

В составе «Лады» забили Андрей Алтыбармакян, Иван Романов, Алекс Коттон и Райли Савчук. За «Шанхай Дрэгонс» шайбы забросили Борна Рендулич и Ник Меркли.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.