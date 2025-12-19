«Лада» нанесла «Шанхай Дрэгонс» третье поражение подряд

«Лада» на выезде обыграла «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У гостей по 2 очка набрали Андрей Алтыбармакян (1+1) и Андрей Чивилев (0+2), также шайбы забросили Иван Романов, Алекс Коттон и Райли Савчук. У китайской команды отличились Борна Рендулич и Ник Меркли.

Толяттинская команда прервала свою пятиматчевую безвыигрышную серию. Для «Шанхая» это третье поражение подряд.

«Лада» набрала 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Шанхай» с 36 очками — на девятой строчке «Запада».