«Шанхай Дрэгонс» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Шанхай Дрэгонс» и «Динамо» сыграют в чемпионате КХЛ 28 октября
«Шанхай Дрэгонс» и «Динамо» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 28 октября. Матч начнется в 19.30 по московскому времени и пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.
В прямом эфире игру КХЛ покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.
Ключевые события и результат игры «Шанхай Дрэгонс» — «Динамо» отслеживайте в матч-центре «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Шанхай Дрэгонс» провели 18 матчей и набрали 23 очка, в предыдущем матче китайский клуб уступил «Северстали» (1:4, в гостях). У столичного «Динамо» — 17 матчей и 21 очко, перед выездом в Санкт-Петербург динамовцы обыграли «Спартак» (5:0, в гостях).
Матч «Шанхай Дрэгонс» — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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|Северсталь – Салават Юлаев
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