11 октября 2025, 22:12

«Шанхай Дрэгонс» — минское «Динамо»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова

«Шанхай Дрэгонс» на своем льду обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 45 35 10 74
2 Ак Барс 47 31 16 64
3 Авангард 45 30 15 63
4 Автомобилист 46 26 20 55
5 Нефтехимик 48 25 23 53
6 Салават Юлаев 47 22 25 48
7 Трактор 47 21 26 48
8 Сибирь 47 18 29 41
9 Амур 46 16 30 39
10 Барыс 48 16 32 39
11 Адмирал 44 13 31 34
Западная конференция И В П О
1 Северсталь 47 30 17 63
2 Локомотив 47 29 18 63
3 Динамо Мн 45 28 17 61
4 Торпедо НН 46 27 19 58
5 Динамо М 46 26 20 55
6 ЦСКА 48 23 25 54
7 СКА 44 24 20 53
8 Спартак 45 23 22 51
9 Шанхай Дрэгонс 45 17 28 43
10 Сочи 44 14 30 34
11 Лада 47 13 34 32
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
18.01 14:00 Трактор – Авангард 2 : 5
18.01 16:30 Лада – Сочи 4 : 0
Все результаты / календарь

