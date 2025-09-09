«Шанхай Дрэгонс» запустил акцию по обмену атрибутики СКА на свои шарфы
«Шанхай Дрэгонс» запустил акцию по бесплатному обмену атрибутики СКА на свой шарф.
«Приходи на хоккей, дорогой друг, на «СКА Арену», на домашний матч «Шанхай Дрэгонс». Бери с собой кепку, шапку, майку, шарф, свитер с символикой СКА, отдай этот мерч в любой точке продаж официальной продукции и получи взамен фирменный шарф главной команды Санкт-Петербурга (это мы)», — говорится в сообщении в Telegram-канале команды.
Акция продлится до конца сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|17
|2
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Салават Юлаев
|10
|6
|4
|13
|5
|Барыс
|10
|5
|5
|10
|6
|Автомобилист
|10
|4
|6
|10
|7
|Амур
|9
|4
|5
|9
|8
|Трактор
|9
|4
|5
|8
|9
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|10
|Авангард
|9
|4
|5
|8
|11
|Сибирь
|10
|2
|8
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|18
|2
|ЦСКА
|11
|8
|3
|16
|3
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|14
|4
|СКА
|9
|7
|2
|14
|5
|Шанхай Дрэгонс
|8
|6
|2
|12
|6
|Спартак
|10
|5
|5
|11
|7
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|8
|Северсталь
|10
|4
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|3
|7
|10
|10
|Лада
|11
|1
|10
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
|4
Результаты / календарь
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1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
|2.10
|16:30
|Авангард – Лада
|- : -
|2.10
|17:00
|Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|2.10
|17:00
|Автомобилист – Амур
|- : -
|2.10
|19:00
|Нефтехимик – Барыс
|- : -
|2.10
|19:00
|Ак Барс – Трактор
|- : -
|2.10
|19:30
|Спартак – Металлург Мг
|- : -
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