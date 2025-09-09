«Шанхай Дрэгонс» запустил акцию по обмену атрибутики СКА на свои шарфы

«Шанхай Дрэгонс» запустил акцию по бесплатному обмену атрибутики СКА на свой шарф.

«Приходи на хоккей, дорогой друг, на «СКА Арену», на домашний матч «Шанхай Дрэгонс». Бери с собой кепку, шапку, майку, шарф, свитер с символикой СКА, отдай этот мерч в любой точке продаж официальной продукции и получи взамен фирменный шарф главной команды Санкт-Петербурга (это мы)», — говорится в сообщении в Telegram-канале команды.

Акция продлится до конца сентября.