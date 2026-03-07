«Шанхай Дрэгонс» — «Барыс»: видеообзор матча

«Барыс» на выезде победил «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 8:4.

Игра проходила 7 марта в Шанхае (Китай).

Хет-трик оформил форвард астанинцев Майкл Веккьоне. Также на его счету две голевые передачи. 4 (1+3) очка набрал Мэйсон Морелли. Еще по одной шайбе забросили Райли Уолш, Кирилл Савицкий, Семен Симонов и Всеволод Логвин.

У хозяев отличились Адам Кленделинг, Райли Саттер, Борна Рендулич и Владимир Кузнецов.

«Барыс» набрал 49 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Шанхай» с 54 очками — на девятой строчке «Запада».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max