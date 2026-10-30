«Барыс» победил «Шанхай Дрэгонс», Томпсон сделал хет-трик

«Барыс» на выезде обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

У гостей три шайбы забросил Тайс Томпсон, еще один гол забил Асанали Саркенов. У хозяев отметились Бреннан Менелл и Владислав Барулин.

«Барыс» набрал 25 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. У «Шанхая» прервалась победная серия из четырех матчей. Команда с 26 очками располагается на шестой строчке «Запада».