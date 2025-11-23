«Шанхай Дрэгонс» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 23 ноября

«Шанхай Дрэгонс» и «Ак Барс» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет на льду «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Шанхай Дрэгонс» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Казани трансляцию можно смотреть на телеканале «ТНВ-Татарстан».

Драконы набрали 32 очка в 27 матчах и занимают шестое место в Западной конференции. Команда из Казани с 38 очками в 29 играх располагается на второй строчке «Востока».