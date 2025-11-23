Хоккей
Сегодня, 14:35

«Шанхай Дрэгонс» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Шанхай Дрэгонс» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Шанхай Дрэгонс» и «Ак Барс» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 23 ноября.
Фото ХК «Шанхай Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» и «Ак Барс» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет на льду «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 17:00. СКА Арена (Санкт-Петербург)
Шанхай Дрэгонс
Ак Барс

Следить за ключевыми событиями игры «Шанхай Дрэгонс» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Казани трансляцию можно смотреть на телеканале «ТНВ-Татарстан».

Драконы набрали 32 очка в 27 матчах и занимают шестое место в Западной конференции. Команда из Казани с 38 очками в 29 играх располагается на второй строчке «Востока».

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
«Северсталь» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 30 23 7 48
2 Ак Барс 29 18 11 38
3 Авангард 27 17 10 37
4 Автомобилист 30 16 14 35
5 Нефтехимик 30 15 15 31
6 Трактор 30 13 17 31
7 Амур 28 12 16 28
8 Барыс 29 11 18 27
9 Адмирал 27 10 17 26
10 Салават Юлаев 28 10 18 23
11 Сибирь 29 9 20 21
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 30 19 11 41
2 Динамо Мн 29 19 10 41
3 Торпедо НН 31 19 12 41
4 Северсталь 29 20 9 40
5 Динамо М 28 16 12 34
6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
7 Спартак 29 14 15 31
8 ЦСКА 29 13 16 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 27 7 20 19
Результаты / календарь
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
23.11 14:00 Нефтехимик – Салават Юлаев - : -
23.11 15:00 Барыс – Авангард - : -
23.11 17:00 Северсталь – Лада - : -
23.11 17:00 Шанхай Дрэгонс – Ак Барс - : -
Все результаты / календарь

