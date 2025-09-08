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8 сентября 2025, 22:07

Буллит Гераськина принес «Адмиралу» победу над «Шанхай Дрэгонс»

Сергей Ярошенко

«Адмирал» на выезде обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

У команды из Владивостока шайбы забросили Либор Шулак, Игорь Гераськин и Даниил Гутик. У хозяев голы на счету Ника Меркли, Максима Эллиса и Райана Спунера.

Победный буллит реализовал Игорь Гераськин.

В следующем матче «Адмирал» 10 сентября в гостях сыграет с ЦСКА. «Шанхай Дрэгонс» 12 сентября на домашнем льду встретится с «Локомотивом».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Шанхай Дрэгонс» (Шанхай) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:4 Б (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шулак — 1 (Дарьин, Муранов), 7:09 — 0:1. Гераськин — 1 (мен.), 19:44 — 0:2. Меркли — 1 (Рендулич, Сомерби), 28:40 — 1:2. Эллис — 2 (бол., Кленденинг, Попугаев), 46:10 — 2:2. Гутик — 1 (Шэн, Старков), 51:13 — 2:3. Спунер — 1 (Душак, Бишофф), 57:05 — 3:3.

Победный буллит: Гераськин.

Вратари: Рибар — Гуска.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 25 (5+13+5+2) — 47 (22+12+10+3).

Судьи: Акузовский, Гофман.

8 сентября. Санкт-Петербург. СКА Арена. 4517 зрителей.

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
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1 - 4
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
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2 - 5
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1 - 3
3. Авангард - Локомотив
2 - 4
4. Авангард - Локомотив
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Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
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2 - 4
4. Торпедо - Металлург Мг
3 - 2
5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
4 - 1
1. Авангард - ЦСКА
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Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
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Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
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Локомотив - Спартак
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Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
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Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
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