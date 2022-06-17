Шалунов — самый дорогой игрок КХЛ

По информации «СЭ», нападающий «Локомотива» Максим Шалунов — самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, он получает 90 миллионов рублей в год.

В прошлом сезоне на счету 29-летнего форварда 15 (8+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата и 2 (2+0) в плей-офф.

По 80 миллионов рублей в год зарабатывают Антон Бурдасов из «Трактора», а также Александр Радулов, который официально не зарегистрировал контракт с «Ак Барсом» и Владимир Ткачев, находящийся в такой же ситуации с «Авангардом».