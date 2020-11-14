Форвард ЦСКА Максим Шалунов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».

«Сегодня нам предстоит игра с молодой, организованной и быстрой командой. Нам стоит сделать акцент на своей игре, действиях на льду. Нужно заставить их играть по своим правилам, навязать свою игру. Тогда у нас все получится. При подготовке к игре уделили внимание восстановлению. Нам приятно, когда люди приходят болеть за нас, и это сильно отражается на игре», — приводит слова Шалунова официальный сайт клуба.