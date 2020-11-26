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Шалунов: «Несмотря на прошлые результаты с «Сочи», ЦСКА не стоит расслабляться»

16:52
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Форвард ЦСКА Максим Шалунов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Встреча пройдет 26 ноября и начнется в 19:30 мск.

«Настроение рабочее. К каждой игре готовимся, настраиваемся. Несмотря на прошлые результаты с «Сочи», нам не стоит расслабляться. Прошлая игра с «Сибирью» подтвердила, что в КХЛ нет проходных игр вообще.
Сегодня нужно максимально контролировать шайбу, не давать им играть в нашей зоне. Это ключ к победе», — приводит слова Шалунова официаальный сайт ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/maksim_shalunov_poslednyaya_igra_podtverdila_chto_v_kkhl_net_prokhodnykh_matchey/

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