Шалунов: «Несмотря на прошлые результаты с «Сочи», ЦСКА не стоит расслабляться»

Форвард ЦСКА Максим Шалунов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Встреча пройдет 26 ноября и начнется в 19:30 мск.

«Настроение рабочее. К каждой игре готовимся, настраиваемся. Несмотря на прошлые результаты с «Сочи», нам не стоит расслабляться. Прошлая игра с «Сибирью» подтвердила, что в КХЛ нет проходных игр вообще.

Сегодня нужно максимально контролировать шайбу, не давать им играть в нашей зоне. Это ключ к победе», — приводит слова Шалунова официаальный сайт ЦСКА.