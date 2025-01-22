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Сегодня, 19:03

Шалунов и Красковский избежали дисквалификаций после матча «Локомотива» против СКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающие «Локомотива» Максим Шалунов и Павел Красковский избежали дисквалификаций по итогам против СКА (2:5) в FONBET чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Шалунов получил денежный штраф за эпизод с силовым приемом против защитника СКА Александра Никишина.

На Красковского не наложили санкции за момент с силовым приемом на Андрее Педане.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции после игры, вместо этого показав вышеупомянутые эпизоды.

Максим Шалунов
Павел Красковский
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 38 11 78
2 ЦСКА 47 27 20 62
3 Спартак 46 27 19 60
4 Северсталь 47 29 18 59
5 Динамо М 46 28 18 59
6 СКА 46 26 20 57
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 46 21 25 50
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 46 18 28 41
11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 31 19 67
2 Ак Барс 46 30 16 62
3 Автомобилист 47 28 19 62
4 Сал. Юлаев 46 30 16 62
5 Металлург Мг 48 29 19 61
6 Авангард 47 24 23 51
7 Адмирал 47 20 27 48
8 Сибирь 47 20 27 47
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 47 14 33 41
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 48 10 38 25
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22.01 17:00
Трактор – Сибирь
 3 : 4
22.01 17:00
Автомобилист – Авангард
 2 : 1
22.01 19:30
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 - : -
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