Шалунов и Красковский избежали дисквалификаций после матча «Локомотива» против СКА

Нападающие «Локомотива» Максим Шалунов и Павел Красковский избежали дисквалификаций по итогам против СКА (2:5) в FONBET чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Шалунов получил денежный штраф за эпизод с силовым приемом против защитника СКА Александра Никишина.

На Красковского не наложили санкции за момент с силовым приемом на Андрее Педане.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции после игры, вместо этого показав вышеупомянутые эпизоды.