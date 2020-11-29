Шалунов достиг отметки в 400 матчей в КХЛ
07:09
ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Автомобилист» со счетом 5:1.
У армейцев дубль оформил Максим Шалунов, который достиг отметки в 400 матчей в КХЛ. 27-летний форвард также выступал за «Трактор» и «Сибирь». Всего на его счету 209 (108+101) очков при коэффициенте полезности «+103».
В текущем сезоне Шалунов провел 30 матчей, в которых набрал 22 (11+11) очка.
Максим Шалунов достиг отметки в 4??0??0?? матчей в @khl ??? pic.twitter.com/5nhbkNBX6d— ХК ЦСКА Москва (@hccska) November 29, 2020
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