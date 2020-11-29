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Шалунов достиг отметки в 400 матчей в КХЛ

07:09
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ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Автомобилист» со счетом 5:1.

У армейцев дубль оформил Максим Шалунов, который достиг отметки в 400 матчей в КХЛ. 27-летний форвард также выступал за «Трактор» и «Сибирь». Всего на его счету 209 (108+101) очков при коэффициенте полезности «+103».

В текущем сезоне Шалунов провел 30 матчей, в которых набрал 22 (11+11) очка.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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