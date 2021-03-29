Шалдыбин и Атюшов войдут в тренерский штаб Мартемьянова в случае назначения в «Сибирь»
14:55
Как стало известно «СЭ», Евгений Шалдыбин и Виталий Атюшов войдут в тренерский штаб «Сибири» в случае назначения в команду Андрея Мартемьянова.
Экс-наставник «Автомобилиста» и «Амура» — главный кандидат на пост главного тренера новосибирского клуба.
В минувшем сезоне «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф и заняла девятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.
(Алексей Шевченко)
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