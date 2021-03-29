Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Шалдыбин и Атюшов войдут в тренерский штаб Мартемьянова в случае назначения в «Сибирь»

14:55
Теги:

Как стало известно «СЭ», Евгений Шалдыбин и Виталий Атюшов войдут в тренерский штаб «Сибири» в случае назначения в команду Андрея Мартемьянова.

Экс-наставник «Автомобилиста» и «Амура» — главный кандидат на пост главного тренера новосибирского клуба.

В минувшем сезоне «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф и заняла девятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

(Алексей Шевченко)

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...