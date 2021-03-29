Шалдыбин и Атюшов войдут в тренерский штаб Мартемьянова в случае назначения в «Сибирь»

Как стало известно «СЭ», Евгений Шалдыбин и Виталий Атюшов войдут в тренерский штаб «Сибири» в случае назначения в команду Андрея Мартемьянова.

Экс-наставник «Автомобилиста» и «Амура» — главный кандидат на пост главного тренера новосибирского клуба.

В минувшем сезоне «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф и заняла девятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

(Алексей Шевченко)