Шабанов считает, что в этом сезоне удача не на стороне «Трактора»

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Остались позитивные эмоции, — цитирует «РБ Спорт» Шабанова. — Хорошо, что удалось переломить ситуацию и выиграть после неудачных матчей. Сейчас надо зацепиться за эту игру, двигаться дальше и побеждать.

— После 0:6 в Казани был разговор в коллективе?

— Это все останется в раздевалке. Все ребята понимают ответственность. Просто вышли, показали свою игру и победили.

— Почему «Трактор» один матч проводит хорошо, а несколько следующих обычно проваливает?

— Такой сезон, что удача не нашей стороне. Но никто не сдается, все работают, переламывают ситуацию. В команде хорошая атмосфера. Все понимают, что надо попадать в плей-офф. Надо выигрывать каждый матч — и все будет хорошо. Настрой всегда на победу.