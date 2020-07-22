В 12.00 на YouTube-канале «СЭ» в нашем традиционном эфире о последних событиях КХЛ и НХЛ вместе с Михаилом Зислисом и Алексеем Шевченко гость — известный хоккеист Николай Лемтюгов.

Главные темы:

— Десятки заболевших в клубах КХЛ, ВХЛ и МХЛ

— Кто подписал контракты: Гранлунд, Трямкин, Шалунов

— Что будет дальше с предсезонкой и сезоном КХЛ

— Скудра в рижском «Динамо», а Ковалев — в «Куньлуне»

— Панарин — претендент на «Харт» и «Тед Линдсей»