Сезон КХЛ вообще начнется? Хоккейный live — в 12.00
09:00
В 12.00 на YouTube-канале «СЭ» в нашем традиционном эфире о последних событиях КХЛ и НХЛ вместе с Михаилом Зислисом и Алексеем Шевченко гость — известный хоккеист Николай Лемтюгов.
Главные темы:
— Десятки заболевших в клубах КХЛ, ВХЛ и МХЛ
— Кто подписал контракты: Гранлунд, Трямкин, Шалунов
— Что будет дальше с предсезонкой и сезоном КХЛ
— Скудра в рижском «Динамо», а Ковалев — в «Куньлуне»
— Панарин — претендент на «Харт» и «Тед Линдсей»
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...