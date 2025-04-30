Сезон-2025/26 КХЛ стартует 5 сентября

КХЛ объявила, что сезон-2025/26 начнется 5 сентября 2025 года с матча за Кубок Открытия между финалистами плей-офф текущего сезона. Первый матч пройдет у клуба — обладателя Кубка Гагарина-2025.

Полную структуру и сроки проведения чемпионата КХЛ сезона-2025/26 планируют объявить в июне.

На данный момент счет в парах 1/2 финала Кубка Гагарина-2025 КХЛ следующий: «Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1-1; «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 1-0.