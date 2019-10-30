Сэйв Спроула признан лучшим по итогам восьмой недели в КХЛ

КХЛ на официальном сайте опубликовала десятку лучших сейвов по итогам стартовой недели регулярного чемпионата лиги. Первое место в этом списке занял сэйв голкипера «Куньлуня» Райна Спроула в победном матче против «Авангарда» (3:0).

На второй позиции расположилось спасение другого вратаря «Куньлуня» Джереми Смита также в матче омской командой. Тройку лучших замкнул голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот, спасший свою команду в проигранном матче с рижскому «Динамо» (1:2).

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